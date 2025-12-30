  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma

Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı

ATM’den para gönderenler dikkat: Perşembe günü yeni sistem devreye giriyor

Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Avrupa’da milyonları ilgilendiren soru: Emeklilik yaşı artacak mı?

Trump’tan Erdoğan’a övgü! Hem de Netanyahu’nun yüzüne karşı

CHP’de ‘İmamoğlu’ Çatlağı! Yolsuzluktan Tutuklanan ismin afişine suç duyurusu!

Eminevim'in kurucusu A. Emin Üstün dualarla anıldı

TFF itirazları oy birliği ile reddetti! Bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı

Altın, gümüş derken... Bakır fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Gündem Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'
Gündem

Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sembol ismi Ebu Ubeyde’nin gerçek kimliğine dair paylaşılan bilgiler, bu ismin kökenlerinin Türkiye’ye dayandığını ortaya koydu. Uzun yıllar maskesinin ardındaki sırrı koruyan sözcünün, aslen bir Türk ailesine mensup olduğu bilgisi gündemin merkezine oturdu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sembol ismi Ebu Ubeyde’nin gerçek kimliğine dair paylaşılan bilgiler, bu ismin kökenlerinin Türkiye’ye dayandığını ortaya koydu. Uzun yıllar maskesinin ardındaki sırrı koruyan sözcünün, aslen bir Türk ailesine mensup olduğu bilgisi gündemin merkezine oturdu.

 

İşte Ebu Ubeyde’nin kimliği ve Türk kökenine dair detaylar:

Gerçek Kimliği: Huzeyfe el-Kahlut

Ebu Ubeyde lakabıyla tanınan ismin gerçek adının Huzeyfe Semir Abdullah el-Kahlut olduğu kesinleşti. Hamas kanadından gelen bilgiler ve biyometrik eşleşmeler, yıllardır maske arkasından dünyaya seslenen kişinin Gazze doğumlu el-Kahlut olduğunu tescilledi.

 

Yüzyıllar Önce Anadolu’dan Göç Eden Aile

Huzeyfe el-Kahlut’un mensup olduğu Kahlut ailesinin geçmişi, bölgedeki tarihi kayıtlara dayanıyor.

Türk Kökeni: Kahlut ailesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'dan Filistin topraklarına göç eden ve orada yerleşen Türk asıllı ailelerden biridir.

Pasaport Detayı: El-Kahlut'un ailesinin köken bağlarından dolayı Türk pasaportuna sahip olduğu ve Türkiye ile organik bağlarını koruduğu belirtiliyor.

 

Dijital İzler ve Kanıtlar

Sosyal medyada ve istihbarat raporlarında paylaşılan detaylı görsel analizlerde, maskeli Ebu Ubeyde ile maskesiz Huzeyfe el-Kahlut arasındaki fiziksel benzerlikler dikkat çekiyor.

Biyometrik Veriler: Özellikle göz yapısı ve ellerindeki karakteristik izler, her iki görseldeki kişinin aynı isim olduğunu doğrulayan teknik detaylar arasında yer alıyor.

Medya Yapılanması: El-Kahlut'un profesyonel bir medya eğitimi aldığı, konuşmalarındaki hitabet gücünün ve videolarındaki kurgu kalitesinin arkasında geniş bir teknik ekibin olduğu biliniyor.

Ebu Ubeyde’nin bu kimlik deşifresi, sembolik ismin sadece bir figür değil, derin bir ailevi ve tarihi geçmişe sahip bir kişilik olduğunu da kanıtlamış oldu.

KAYNAK: YENİ AKİT

'Seküler kesimin çatallı dili!'
'Seküler kesimin çatallı dili!'

Aktüel

'Seküler kesimin çatallı dili!'

Seküler yobazların çocukları çukurda!
Seküler yobazların çocukları çukurda!

Gündem

Seküler yobazların çocukları çukurda!

Yetkililer neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!
Yetkililer neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!

Gündem

Yetkililer neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23