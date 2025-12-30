Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sembol ismi Ebu Ubeyde’nin gerçek kimliğine dair paylaşılan bilgiler, bu ismin kökenlerinin Türkiye’ye dayandığını ortaya koydu. Uzun yıllar maskesinin ardındaki sırrı koruyan sözcünün, aslen bir Türk ailesine mensup olduğu bilgisi gündemin merkezine oturdu.

İşte Ebu Ubeyde’nin kimliği ve Türk kökenine dair detaylar:

Gerçek Kimliği: Huzeyfe el-Kahlut

Ebu Ubeyde lakabıyla tanınan ismin gerçek adının Huzeyfe Semir Abdullah el-Kahlut olduğu kesinleşti. Hamas kanadından gelen bilgiler ve biyometrik eşleşmeler, yıllardır maske arkasından dünyaya seslenen kişinin Gazze doğumlu el-Kahlut olduğunu tescilledi.

Yüzyıllar Önce Anadolu’dan Göç Eden Aile

Huzeyfe el-Kahlut’un mensup olduğu Kahlut ailesinin geçmişi, bölgedeki tarihi kayıtlara dayanıyor.

Türk Kökeni: Kahlut ailesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'dan Filistin topraklarına göç eden ve orada yerleşen Türk asıllı ailelerden biridir.

Pasaport Detayı: El-Kahlut'un ailesinin köken bağlarından dolayı Türk pasaportuna sahip olduğu ve Türkiye ile organik bağlarını koruduğu belirtiliyor.

Dijital İzler ve Kanıtlar

Sosyal medyada ve istihbarat raporlarında paylaşılan detaylı görsel analizlerde, maskeli Ebu Ubeyde ile maskesiz Huzeyfe el-Kahlut arasındaki fiziksel benzerlikler dikkat çekiyor.

Biyometrik Veriler: Özellikle göz yapısı ve ellerindeki karakteristik izler, her iki görseldeki kişinin aynı isim olduğunu doğrulayan teknik detaylar arasında yer alıyor.

Medya Yapılanması: El-Kahlut'un profesyonel bir medya eğitimi aldığı, konuşmalarındaki hitabet gücünün ve videolarındaki kurgu kalitesinin arkasında geniş bir teknik ekibin olduğu biliniyor.

Ebu Ubeyde’nin bu kimlik deşifresi, sembolik ismin sadece bir figür değil, derin bir ailevi ve tarihi geçmişe sahip bir kişilik olduğunu da kanıtlamış oldu.

