1 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz."



(Hâkka Suresi - 18) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) Cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu:

“Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah'tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir.”



Kaynak: Müslim, Cuma, 13





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