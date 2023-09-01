1 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (1 Eylül 2023) sunuyoruz...
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz."
(Hâkka Suresi - 18) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) Cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu:
“Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah'tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir.”
Kaynak: Müslim, Cuma, 13
ÖNE ÇIKAN VİDEO