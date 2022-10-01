İstanbul’da bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 1 Ekim Cumartesi günü pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

1 Ekim Cumartesi hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul hafta sonu planlı elektrik kesinti saatleri:

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 288., 75/2. sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYHAN IŞIK, FULYA BAYIRI, GÜVEN 1 sk / FULYA mah BİLGE, DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk bölgelerinde 01/10/2022 10:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 648., 650., CEBECİ sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah DULLAR ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 01/10/2022 03:00:00 - 01/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah KÜRKÇÜ BOSTANI, TOPKAPI sk bölgelerinde 01/10/2022 03:00:00 - 01/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN, YENİ CADDE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 01/10/2022 00:01:00 - 01/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BUKLE, ÖZSU sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATELYE sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 935., 936., 947., 949., 950., 956., 958. sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 01/10/2022 19:00:00 - 01/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NURETTİNPAŞA sk bölgelerinde 01/10/2022 02:00:00 - 01/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, ALİ NÂKİ, BAHÇE ÇIKMAZI, CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANGAL, MİHRİ KELAM, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HALİÇ, HALİÇGÖREN, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 01/10/2022 11:00:00 - 01/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk MERCEDES BULVARI bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah YUSUF ZİYA KAYA, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah GAZİ RECEP ASLANTÜRK, UZAY, ÇOBANYILDIZI, İRİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GAZİPAŞA, SELİMİYE, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 596. sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DEYMER ÇIKMAZI, GEMLİK, GÜLDESTE ÇIKMAZI, KAVAKLI, TURUNÇ sk / YENİ mah GEMLİK sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah PANAYIR sk bölgelerinde 01/10/2022 07:00:00 - 01/10/2022 11:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 01/10/2022 10:30:00 - 01/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah OLİMPİYAT blv. bölgelerinde 01/10/2022 06:30:00 - 01/10/2022 11:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 01/10/2022 09:30:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYHAN IŞIK, FULYA BAYIRI, GÜVEN 1 sk / FULYA mah BİLGE, DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk bölgelerinde 01/10/2022 10:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, ASENA, BENT ÇIKMAZI, DÜĞÜN SALONU, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARUN ÇIKMAZI, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HAYRAN, HERCAİ ÇIKMAZI, PINARCA, SAĞLIK OCAĞI, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YILDIZ, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ sk / HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ, TAŞOCAĞI, VATAN, YURT sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, FIRIN, PARK, SİNANPAŞA, VATAN, ZENGİN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah FIRIN ARKASI sk bölgelerinde 01/10/2022 01:00:00 - 01/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜZADE sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, CEVDETPAŞA, EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, MÜCEVHER, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EVLİYA ATA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, SİLİVRİKAPI, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÇARIKHANE, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, İLYASZADE, ŞAİR MEHMET EMİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, MEŞELİ MESCİT, SERDENGEÇTİ, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI, TAŞDELEN, VİDİN, ÇEVRE TİYATROSU, ÖKSÜZCE CAMİİ, İLK bölgelerinde 01/10/2022 03:00:00 - 01/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA. sk bölgelerinde 01/10/2022 08:30:00 - 01/10/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 01/10/2022 09:30:00 - 01/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 54/9., 58. BULVAR sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AYIŞIĞI, DİZER, GÜRSEL, HAMİDİYE, POYRAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 01/10/2022 09:30:00 - 01/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, AHENK, BÜYÜKDERE, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İSKETE, İYİNİYET sk bölgelerinde 01/10/2022 00:00:00 - 01/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 01/10/2022 00:00:00 - 01/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 01/10/2022 00:00:00 - 01/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah OLİMPİYAT blv. bölgelerinde 01/10/2022 06:30:00 - 01/10/2022 11:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/10/2022 10:00:00 - 01/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KADIKÖY

01.10.2022 04:00 - 08:59

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARRAF ALİ, GÜNEŞLİBAHÇE, MUVAKKITHANE, DR. ŞAKİRPAŞA, ZUHAL, MÜHÜRDAR, MODA, CAFERAĞA MESCİDİ, CEMAL SÜREYA, DUMLUPINAR, HACI HÜSSAM

KARTAL

01.10.2022 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİKNİK, AKARSU, ÇARE, ALAGÖZ

ÜMRANİYE

01.10.2022 16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKİP