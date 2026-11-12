1 dolar 43 dolara kadar getirebiliyor, payı yüzde 3

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Boston Consulting Group'un (BCG) iş birliğiyle hazırladığı 'Uyumun Ekonomisi: Dayanıklılık İçin Trilyon Dolarlık Pazarın İnşası' başlıklı rapor, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) devam ederken yayımlandı. Kasım 2026 tarihli raporda yer verilen bağımsız araştırmalara göre, iklim değişikliğine uyum için yapılan her 1 dolarlık yatırım, önlenen ekonomik kayıplar ve sağlanan diğer faydalar sayesinde 2 ila 43 dolar arasında ekonomik getiri oluşturabiliyor.

Yüksek potansiyele rağmen uyum finansmanının toplam iklim finansmanındaki payı yalnızca yüzde 3 seviyesinde kalıyor.

Raporda, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık sağlayan 10 öncelikli ürün ve hizmet alt pazarının 2025 yılı itibarıyla toplam yıllık büyüklüğünün 1 trilyon doları aştığı belirtildi. Önceki araştırmalara göre ise bu alandaki küresel pazar fırsatının 2030 yılına kadar yıllık 500 milyar ile 1,3 trilyon dolar arasında olabileceği kaydedildi.

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller ve diğer afetlere karşı geliştirilen ürün ve hizmetlerin ekonomik büyüklüğü, yatırım fırsatları ve finansman sorunları raporda değerlendirildi. Başta tarım, inşaat, sigortacılık, soğutma teknolojileri, su yönetimi ve enerji sistemleri olmak üzere iklim risklerine karşı geliştirilen çözümlerin yeni yatırım ve istihdam fırsatları yaratabileceğine işaret edildi.

İklime dayanıklı tarımsal girdilerde 2030 beklentisi 340-400 milyar dolar

İklim koşullarına dayanıklı tarımsal girdilerin 2025 yılında 250-290 milyar dolar arasında olan küresel pazar büyüklüğünün 2030'da 340-400 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İklim değişikliğine dayanıklı inşaat malzemelerinde 220-260 milyar dolarlık mevcut pazarın 330-370 milyar dolara, pasif ve aktif soğutma teknolojilerinde 215-250 milyar dolarlık pazarın 285-323 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

İklim kaynaklı afetlere karşı sigorta ürünlerinde 197 milyar dolarlık küresel pazar büyüklüğünün 2030 yılında 250-278 milyar dolara çıkabileceği belirtildi. Konut ve yerleşim alanlarına yönelik dağıtık enerji sistemlerinin 152 milyar dolardan 176 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi; su arıtma, filtreleme, işleme ve geri dönüşüm teknolojilerinde ise 18-20 milyar dolarlık pazarın 30-35 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Rapora göre kentlerde ve sanayide su verimliliğini artıran sistemler 2030 yılına kadar 23-27 milyar dolarlık, kişisel iklim koruma ekipmanları 27-29 milyar dolarlık, enerji talep yönetimi ve esneklik sistemleri de 20-24 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşabilir. Enerji talep yönetimi ve esneklik sistemlerinde yıllık yüzde 12-16, su arıtma ve geri dönüşüm teknolojilerinde yüzde 10-11 büyüme öngörüldü.

Finansman yetersizliği 5 engel arasında

Yatırımların önündeki en önemli engeller arasında yüksek başlangıç maliyetleri, finansmana erişim güçlükleri ve iklim risklerinin ekonomik etkilerinin yeterince hesaplanamaması gösterildi. Raporda uyum yatırımlarının yaygınlaşmasını engelleyen 5 temel sorun da sıralandı: iklim risklerinin yeterince fark edilmemesi, uygun çözümler hakkında bilgi eksikliği, ürün ve hizmetlere erişim güçlükleri, yatırımların ekonomik faydasının hesaplanamaması ve finansman yetersizliği.

Engellerin aşılması için kamu politikaları ve düzenlemeler, veri ve farkındalık, koordinasyon, teknoloji ve yenilikçilik ile finansmana erişim alanlarında ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Son 10 yılda aşırı sıcaklıklar yılda yaklaşık 546 bin kişinin ölümüne neden oldu

İklim krizinin mevcut ekonomik etkilerine de yer verilen raporda, aşırı sıcaklıkların son 10 yılda dünya genelinde yılda yaklaşık 546 bin kişinin ölümüne neden olduğu, 2024 yılında iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle 1,1 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığı belirtildi. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının her yıl en az 1 ay su stresi ve kuraklıktan etkilendiği, bu oranın 2050 yılında yüzde 60'a ulaşabileceği kaydedildi.

Raporda, iklim değişikliğine uyumun yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda küresel ekonomi için önemli bir yatırım alanı olduğu vurgulandı.