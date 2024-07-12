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Gündem 1 değil, 2 değil, 3 değil! Bakan Şimşek’e operasyon yağmuru! Birileri üflüyor Sözcü, Altaylı ve diğerleri söylüyor
Gündem

1 değil, 2 değil, 3 değil! Bakan Şimşek’e operasyon yağmuru! Birileri üflüyor Sözcü, Altaylı ve diğerleri söylüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-12 16:48:00 -
1 değil, 2 değil, 3 değil! Bakan Şimşek’e operasyon yağmuru! Birileri üflüyor Sözcü, Altaylı ve diğerleri söylüyor

Ekonomi politikaları meyvelerini verdikçe Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e saldırılar artıyor. Son olarak ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı "AJet bir bakanın eşi ve çocukları için son dakikada başka yolcuların biletlerini iptal etti" yalanını ortaya attı. Bakan Şimşek'ten, Altaylı'ya şamar gecikmedi.

 RECEP YEŞİL 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları bir bir meyvesini veriyor.

Şimşek'in canını yaktığı çevreler hemen düğmeye bastı. 

Önce makam aracı sonra ev tadilatı ardından mangal

Kulaklarına fısıldanan Sözcü'nün başını çektiği fondaş medya, Fatih Altaylı gibi yandaş sözde gazeteciler ve CHP/DEM Parti trolleri Bakan Şimşek'le ilgili yalanlar pompalamaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili önce makam aracı operasyonu çekildi sonrasında ev tadilatı ve mangal yalanı ortaya atıldı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı "AJet bir bakanın eşi ve çocukları için son dakikada başka yolcuların biletlerini iptal etti" yalanını ortaya attı.

Yalan söylemekten artık yüzü kızarmayan sözde gazeteciye, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi.

Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada "Ailemin itham edilmesini şiddetle kınıyorum..." ifadelerini kullandı.

AJet'ten resmi açıklama

AJet'ten yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şirketimizin adı kullanılarak bir Bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır.

Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Gerçek ortaya çıktı! Bakan Şimşek’e mangal operasyonu
Gerçek ortaya çıktı! Bakan Şimşek’e mangal operasyonu

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Gerçek ortaya çıktı! Bakan Şimşek’e mangal operasyonu

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