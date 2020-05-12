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Teknoloji

1 dakikada sonuç verebilen koronavirüs testi geliştirildi

Bilim insanları, koronavirüsün öksürük ve hapşırık gibi semptomlarından faydalanan, bluetooth bağlantısı ile kullanılabilen ve 1 dakika içerisinde sonuç verebilen teknolojik bir koronavirüs testi geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 03:26:00 -
1 dakikada sonuç verebilen koronavirüs testi geliştirildi

ABD'nin Utah eyaletinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün öksürük ve hapşırık gibi belirleyici semptomlarından faydalanan bluetoot bağlantısı ile kullanılabilecek ve 1 dakika içerisinde sonuç verebilecek teknolojik bir koronavirüs testi geliştirdiklerini açıkladı.

Geliştirilen koronavirüs test kitinin; öksürük, hapşırma gibi durumlarda koronavirüs testi yapabildiği, testin ardından da akıllı telefona test verilerini gönderdiği belirtildi.

Geliştirilen yeni sensörün ilerleyen zamanlarda seri üretime geçip satışa sunulması bekleniyor.

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