1 dakikada sonuç verebilen koronavirüs testi geliştirildi
Bilim insanları, koronavirüsün öksürük ve hapşırık gibi semptomlarından faydalanan, bluetooth bağlantısı ile kullanılabilen ve 1 dakika içerisinde sonuç verebilen teknolojik bir koronavirüs testi geliştirdiklerini açıkladı.
ABD'nin Utah eyaletinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün öksürük ve hapşırık gibi belirleyici semptomlarından faydalanan bluetoot bağlantısı ile kullanılabilecek ve 1 dakika içerisinde sonuç verebilecek teknolojik bir koronavirüs testi geliştirdiklerini açıkladı.
Geliştirilen koronavirüs test kitinin; öksürük, hapşırma gibi durumlarda koronavirüs testi yapabildiği, testin ardından da akıllı telefona test verilerini gönderdiği belirtildi.
Geliştirilen yeni sensörün ilerleyen zamanlarda seri üretime geçip satışa sunulması bekleniyor.