1 ayda 3 tane! İBB'den tepki çeken uygulama

Koronavirüs nedeniyle karantina bölgelerinde doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturalar için önceki ayların ortalaması alınacaktı ancak İstanbul'da oturan vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarında gelen faturaları dudak uçuklatmıştı. Binlerce kişinin tepkisi sonucunda EPDK, İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinin yüksek fatura şikayetlerini inceledi. Soruşturma açılan İGDAŞ'tan faturaların iptali istendi.

Bir ayda 3 fatura birden geldi

İstanbul'da koronavirüs sebebiyle sayaç okuması yapmayan İGDAŞ, diğer ayların ortalamasını alıp yüksek meblağlar gönderince vatandaş çileden çıkmıştı. parantezhaber'in haberine göre; İGDAŞ şimdi de bir eve 3 fatura birden gönderdi. Sosyal medya hesabından gelen faturaları paylaşan vatandaş ''Başkanım @mt_goksu 1 ay içinde İstanbul Büyük Şehir belediyesinden 3 tane fatura geldi. Aynı gün 2 fatura geldi. Tarihleri ve günleri dikkatli bir şekilde incelerseniz anlarsınız. Gerekli mercilere başvurdum bu konu hakkında. Sizden ricam diğer halkımızı bilgilendirmek.'' diyerek İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'ya çağrıda bulundu.

Sosyal medyadan büyük tepki

Vatandaşlar mesajdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi. İşte o mesajlar: