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Yerel 1 ayda 1.053 denetim
Yerel

1 ayda 1.053 denetim

Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, KDV oranındaki indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını, etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını tespit etmek için ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 1 ayda tam 1053 denetime imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:21:00 -
1 ayda 1.053 denetim

Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerinden sıkı denetim… Zabıta ekipleri 1 ayda "KDV indirimi" ve "etiket" başta olmak üzere Altındağ'daki 1.053 market ile bakkalı denetledi. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin ardından fiyat etiketlerinin yeniden düzenlenip düzenlenmediğini titizlikle inceleyen ekipler, vatandaşlardan tam not aldı. Bu denetimlerde usulsüzlük tespit edilen 244 işletme hakkında tutanak tutularak idari para cezası uygulandı.

“Denetimlerimize devam edeceğiz”

Altındağlı vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için daima görev başında olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesini Altındağ'da ivedilikle hayata geçirdik. Alınan kararın amacına ulaşması için gerekli tüm tedbirleri aldık ve denetimlere başladık. Yaptığımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketler ile ilgili gerekli yaptırımları uyguladık. Denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlardan konu ile ilgili gelen şikayetleri mutlaka dikkate aldıklarını vurgulayan Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu Altındağ Belediyesi'nin 444 39 19 numaralı Altın Masa hattına bildirebileceklerini de sözlerine ekledi.

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