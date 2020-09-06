1 ayda 10 bin 37 terör operasyonu yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın toplantısında ağustos ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Giresun'da eşine az rastlanır bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Çataklı, 5'i jandarma personeli 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığının farklı iç güvenlik kollarında eş zamanlı operasyonlar yapan bir bakanlık olduğunun altını çizen Çataklı, şunları söyledi: "En önemli faaliyetimiz terörle mücadele. Mücadeleyi iki ana koldan yürütüyoruz. Birincisi terörle mücadele, ikincisi de terörü oluşturan ve onu besleyen kaynaklarla mücadele. İçeride yaptığımız Yıldırım operasyonlarının 9'uncu fazı da devreye girdi. Yıldırım operasyonları kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara ve sığınak imha edildi."

146 terörist teslim oldu

Terörle mücadelede ikna faaliyetlerine önem verdiklerini aktaran Çataklı, şunları kaydetti: "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu. Bu yıl 146 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu. Burada önemli bir etken de HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarını isteyen ailelerin eylemi oldu. Evlat nöbetine şu ana dek 152 aile katıldı ve katılan ailelerden 16'sı çocuklarına kavuştu." DEAŞ terör örgütüyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığına da dikkati çeken Çataklı, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in istihbarat ve özel birimler sayesinde eylem planlarıyla birlikte yakalandığını hatırlattı.

Teröristlerin planlarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eylem, bazı siyasilerin Suriye'ye kaçırılması ve hassas noktalarda bombalı eylem gibi 'kan donduran" eylemler bulunduğunu dile getiren Çataklı, şu bilgileri verdi: "Ağustos ayında, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 8'i büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 197, şehirlerde 840 operasyon gerçekleştirilmiş, turuncu kategoride aranan bir, gri kategoride aranan 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 22'si ölü, 37'si sağ, 22'si destek şeklinde olmuştur. Bu teröristlerden 63'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubudur. Teröre yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 1452 şüpheli gözaltına alınmış, 269'u tutuklanmıştır. 38 sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 73 silah, 24 mayın, 65 el bombası, 82 kilogram patlayıcı, 15 bin 766 mühimmat ele geçirilmiştir." Uyuşturucuya karşı 12 bin 160 operasyon yapıldığı bilgisini de veren Çataklı, 16 bin 241 şüphelinin gözaltına alındığını, 1391 kişinin de tutuklandığını 7 ton 995 kg esrar, 706 kg eroin, 62 kg kokain, 233 kg metamfetamin, 254 bin 854 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Siber suçlarla mücadelede kapsamında 1774 kişiye yasal işlem yapıldığını da söyleyen Çataklı, bu yıl 169 kadının da aile içi cinayete kurban gittiğini açıkladı.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını 409 bin 777 olarak duyuran Çataklı, “Türkiye’de bugün itibariyle kayıt altında 3 milyon 610 bin 22 Suriyeli var” bilgisini verdi.