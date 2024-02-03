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Kadın - Aile 1 avuç kabak çiğneyin, bakın ne oluyor! Büyük mesajı: bilinen, beklenen özellikler! Konusunda rakibi yok! Bu mümkün
Kadın - Aile

1 avuç kabak çiğneyin, bakın ne oluyor! Büyük mesajı: bilinen, beklenen özellikler! Konusunda rakibi yok! Bu mümkün

Yeniakit Publisher
2024-02-03 19:33:00 - 2024-02-03 19:37:48
1 avuç kabak çiğneyin, bakın ne oluyor! Büyük mesajı: bilinen, beklenen özellikler! Konusunda rakibi yok! Bu mümkün

Hemen hemen herkesin çok sevdiği kabak çekirdeği, sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Peki kabuklarını yemeyi hiç denediniz mi!

1 avuç kabak çekirdeği kabuğu çiğneyin, bakın ne oluyor…

Hemen hemen herkesin çok sevdiği kabak çekirdeği, sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Peki kabuklarını yemeyi hiç denediniz mi? Faydalarını duyduktan sonra çöpe atmayacaksınız.

Günde 1 avuç kabak çekirdeği kabuğu yemek bakın ne faydalar sağlıyor…
Kabak çekirdeği, herkesin severek tükettiği lezzetli kuruyemişler arasında yer alıyor.

Faydaları ise saymakla bitmiyor. Bağırsak kurtlarını yok etme konusunda ciddi etkilere sahip. Ayrıca, içerdiği vitamin ve minerallerle de oldukça besleyici.

Güzel akşam sohbetlerinde çayın yanına eşlik eden kabak çekirdeğini yemek, aslında sağlığınıza da önemli katkılar sağlıyor.
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Ancak, birçoğumuz kabak çekirdeğini yedikten sonra kabuklarını çöpe atıyoruz.

Oysa ki, kabak çekirdeğinin kabuğunun da birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Vitamini kabuğunda misali

Kabak çekirdeğinin kabuğunda yüksek miktarda demir bulunurken, aynı zamanda selenyum, magnezyum ve çinko gibi önemli mineraller de bolca içerir.

Özellikle çinko, prostat büyümesine karşı etkili olduğu için kabak çekirdeğinin kabuklarını tüketmek önemlidir.

Bununla birlikte, kabak çekirdeği kabuğunda bulunan triptofan adlı madde, mutluluk hormonu serotonin ve uyku hormonu melatonin üretimine yardımcı olur. Bu da uykusuzluk sorunu yaşayanlar için önemli bir destek olabilir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürebilecek fitosteroller açısından da zengin olan kabak çekirdeği kabuğu, damar sertliğine karşı da koruyucu bir etki gösterir ve damarların esnekliğini artırır.

Ayrıca, saç dökülmesine engel olmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar da kabak çekirdeği kabuğunda bulunur.

Peki nasıl ve ne kadar tüketmeliyiz?

Kabak çekirdeği kabuğunu tüketirken, mutlaka iyice çiğnemek önemlidir. Eğer çiğnemekle uğraşmak istemiyorsanız, çekirdekleri bir rondodan geçirerek de tüketebilirsiniz.

Ancak, kabak çekirdeği kabuğunun aşırı tüketimi kilo artışına ve sindirim problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, günlük olarak en fazla 1 avuç kadar tüketmek önerilir.

Ayrıca, mümkünse kabak çekirdeklerini çiğ olarak kavrulmadan tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Kavrulma işlemi sırasında besin değerlerinin bir kısmı kaybolabilir.

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