1 asır sonra üç kıtadayız

Geçmişinde bin yıl boyunca 3 kıta 7 denizde dünyanın adalet timsali olan Türkiye, tarihi misyonunu yeniden üstleniyor. Bölgesinde dengeleri değiştiren, yeniden küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin her hamlesi tarihi kapılar açıyor.

101 yıl sonra Kafkasya'dayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiine yapılan yatırımlarla harekat kabiliyeti yükselen Türk Silahlı Kuvvetleri, kıtalar aşarak mazlumlara merhamet, mağdurlara güç ulaştırıyor. Karabağ anlaşmasıyla Kafkasya’daki varlığını resmileştiren Türkiye, 101 yıl sonra bölgeye adım attı. Osmanlı’nın Bakü Muharebesi’nin verildiği 1918 senesinin veda ettiği Azerbaycan diyarında, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle 2020’de yeniden kucaklaştık.

Mehmetçik yeniden Afrika’da

Barışın ve adaletin sembolü olan Mehmetçik, 132 yıl sonra Somali’de, 118 yıl sonra Libya’da, 102 yıl sonra Katar’da 98 yıl sonra Suriye’de, 97 yıl sonra Irak’ta, 94 yıl sonra Sudan’da konuşlanarak tarihi misyonunu yeniden üstlenmeye başladı.

Sudan topraklarından 1923’te koparılan Mehmetçik, 2017’deki Sevakin Adası anlaşmasıyla yeniden bölgeye adım attı. Sudan’da TİKA, MTA, TPAO ve Tarım Bakanlığı çeşitli anlaşmalar çerçevesinde faaliyet yürütüyor.

Somali’de 1885 yılından sonra ay yıldızlı bayrağımız yeniden dalgalanıyor. 2017’de TURKSOM Askerî Eğitim Üssü’nü Somali’de tesis eden Türkiye, yurtdışındaki en büyük askeri üssünü bu ülkede oluşturmuş oldu.

Katar'la kardeşlik bağları

Katar’la dost ve kardeşlik eli 1913’te ayrılan ülkemiz, 2015 yılında ülkede inşa edilen Türk askeri üssü ile yeniden Körfez’e ayak bastı. Türkiye, Katar’da 2019’da ikinci askeri üssünü hayata geçirdi. Suriye’de 402 yıl barış ve sükuneti sağlayan devletimiz, 1918’de bölgeden koparılmış ve suni sınırlarla kardeşlerinden ayrı kalmıştı.

Suriye ve Irak'ta yeniden varız

Suriye’de 402 yıl barış ve sükuneti sağlayan devletimiz, 1918’de bölgeden koparılmış ve suni sınırlarla kardeşlerinden ayrı kalmıştı.İç savaşın ardından hudutlarımızın tehdit edilmesiyle birlikte 2016’daki Fırat Kalkanı Harekatı ile 98 yıl sonra Mehmetçik, Suriye’ye girdi. Mehmetçik; İdlib operasyonu (8 Ekim 2017), Zeytin Dalı Harekâtı (20 Ocak 2018), Barış Pınarı Harekâtı (9 Ekim 2019), Bahar Kalkanı Harekâtı (27 Şubat 2020) ile Suriyelilerin yüzünü güldürdü, birçok stratejik kenti özgürlüğe kavuşturdu.

Irak’a da 1918’de veda eden Türkiye, 2015 yılında inşa edilen Başika Askeri Üssü ile birlikte 97 yıl aradan sonra kadim topraklardaki varlığını yeniden tesis etti.

Askerimiz her yerde

Kıbrıs’ta 46 yıldır kilitli tutulan Kapalı Maraş’ın açılması hamlesiyle Akdeniz’deki gücünü perçinleyen Türkiye, 2 bin askerle 16 yıldır Afganistan’da adaleti sağlıyor. Türkiye ayrıca; Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Lübnan’da çeşitli milletlerarası anlaşmalar gereği asker bulunduruyor.

FARUK ARSLAN

