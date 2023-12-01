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İSLAM 1 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-12-01 07:52:00 -
1 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (1 Aralık 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطٖينُؕ
تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثٖيمٍۙ 
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَؕ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

 Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler).
 
 Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancıdır.

(Şuarâ Suresi, 221-222-223)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde (210-212) Kur’an’ı Hz. Peygamber’e şey­tanların getirdiği, dolayısıyla onun bir kâhin olduğu iddiaları reddedilmişti.

Burada ise şeytanların Hz. Peygamber’e yaklaşamayacakları belirtilmekte ve kimlere yaklaşabilecekleri açıklanmaktadır.

Şeytanlar ancak çok yalan söyleyen, iftira atan, sahtekâr, günah işlemekten çekinmeyen kimselere, yani kendilerine uygun karaktere sahip olanlara yanaşırlar.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 179


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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Dininden ve ahlakından hoşnut olduğunuz biri size geldiği zaman, ona kızınızı nikahlayınız. Şayet böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve fesat çıkar."

Sahabeler: "Ey Allah'ın Resûlü! Şayet onda fakirlik ve soy düşüklüğü varsa, ne yapalım?" diye sordular. Allah Resûlü:

"Dininden ve ahlakından hoşnut olduğunuz biri size geldiği zaman, ona kızınızı nikahlayınız." dedi ve bunu üç defa tekrar etti.

Kaynak: Tirmizî, Nikâh, 3

GÜNÜN SÖZÜ:

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