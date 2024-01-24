1 araç piyasada 6 kez el değiştiriyor! 800 bir adet araç satışa hazır bekliyor

Geçen yıl sıfır kilometre araç pazarı için rekorların kırıldığı bir dönem olarak tarihteki yerini alırken, ikinci el araç pazarıysa yaklaşık 7 milyon seviyesinde kalarak yılı kayıplarla kapattı.

Sektördeki son durum

Mükerrer ve kayıt dışı satışların yoğun olduğu ve sadece otomotiv-ticari araç satışlarının reelde 4,5 milyon seviyesinde olduğu belirtildi. 2023 yılında ikinci el pazarında tespit edilen önemli hususlara dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Bir araç ortalama 6 kez el değiştirerek gerçek kullanıcıya ulaştı. Sektörde kayıt dışı inanılmaz bir aracı mevcuttu ve üstüne kar marjları koyularak olması gerekenin çok daha üstünde fiyatlarla gerçek kullanıcı aracı almış oldu.Sıfırda maksimum 800 bin, ikinci elde 6 milyonluk pazar öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ciddi yaptırım şart

Karakaş, “Yılda 60 araç satan ve sadece 1 milyon TL cezai yaptırım aldığı için alım satıma devam edeceğini söyleyen, yetki belgesi olmayan komisyoncuları haberlerde görüyoruz. Bu haksız rekabet ortamında teşviklerin daha adil olması gerektiği ve kayıt dışı aracılar için ciddi yaptırımlarda bulunulması çağrısında bulunuyoruz. ” dedi.

Sıfır için çetin rekabet

Yeni yıla dair beklentilerini paylaşan Karakaş, mevcutta 200 bin sıfır kilometre aracın galerilerde ve bireylerde stok olarak kaldığını belirtti: “Sıfır kilometre 200 bin adet geriden başlıyor. 37 yeni sıfır otomobil pazara girecek, dolayısıyla sıfır kilometrede rekabet çetin olacak. Aynı doğrultuda ikinci el de zorlu rekabet ortamına girecek diye düşünüyoruz. Şu an satışta yaklaşık 800 bin adet araç var, bu sayı 450 bine inmeden ikinci elin hareketlenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu faktörlerden ötürü sıfırda maksimum 800 bin, ikinci elde 7 milyonluk pazar beklentimiz bulunuyoruz.”