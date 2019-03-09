09.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Mart 2019 Cumartesi 07:43
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
"Günahın açığını da gizlisini de bırakın!
Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir."
(En'am Suresi, âyet:120) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir.
Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs.”
(Buhâri)
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