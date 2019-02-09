09.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Şubat 2019 Cumartesi 08:33
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
اِقْرَأْ كِتَابَكَۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يباًۜ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَٓائِرَهُ ف۪ي عُنُقِه۪ۜ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتَاباً يَلْقٰيهُ مَنْشُوراً
"Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik.
Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız."
"Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter!"
(İsra Suresi, âyet:13-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir kul abdest aldığı zaman, şu ağacın yapraklarının dökülmesi gibi, o kimseden de günahlar öylece dökülür."(Ramuz)
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