09 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالاً طَيِّباًࣕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّـذٖٓي اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah’ın size verdiği helâl ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah’ın yasaklarından sakının."



(Mâide Suresi, 88) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Âyette geçen “yiyin” ifadesi, “yeme, içme, giyinme, seyahat etme gibi yollarla dünya nimetlerinden yararlanın” anlamında olup insanın günlük yaşantısının vazgeçilmez gereklerinden ve dünya nimetlerinden istifade etmenin en belirgin yolu ve örneği olmasından ötürü “yeme” fiili esas alınmıştır (İbn Atıyye, II, 229). Nitekim Türkçe’de yemek fiili “ihtiyaçlarını karşılama amacıyla malını harcamak” anlamında da kullanılmaktadır.

Ehl-i sünnet bilginlerinin yorumuna göre rızık, yararlanılabilecek her şeyi kapsayan bir kavramdır. Mu‘tezile’ye göre ise, ancak helâl yoldan sahip olunan imkânlar rızık olarak adlandırılabilir (İbn Atıyye, II, 229; rızık konusunda ayrıca bk. Rûm 30/37-40; Sebe’ 34/34-36; Şûrâ 42/27).

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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 329-331





ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.'"



Kaynak: İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161





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