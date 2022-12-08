08.12.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah size sadece murdar eti (meyte), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça (yiyebilir). Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir."



“Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak, “Bu helâldir, bu haramdır” demeyin; çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz; Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar."



(Nahl Suresi, 115-116) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

