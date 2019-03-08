08.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Mart 2019 Cuma 07:53
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"Günahın açığını da gizlisini de bırakın!
Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir."
(En'am Suresi, âyet:120) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir:
Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs.”
(Buhâri)
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