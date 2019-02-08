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08.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Şubat 2019 Cuma 08:47
08.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ 

"Kıyamet koptuğu gün, günâha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler." 

 (Rûm Suresi, âyet: 12)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Resûlullah (sav) buyurdular ki:"Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?"

"Allah ve Resûlü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine: "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı.

Orada bulunan bir adam: "Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?)" dedi.

Aleyhissalatu vesselam: "Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir."   

(Ebu Dâvud)

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 08:47
  1. 08.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. günahkarlara karşı
  3. şaşkın
  4. ümitsiz
  5. Rum suresi 12
  6. gıybet
  7. Iftira

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