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İSLAM 08 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-08 05:48:00 -
08 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (08 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

قَدْ خَسِرَ الَّذٖينَ كَذَّبُوا بِلِقَٓاءِ اللّٰهِؕ حَتّٰٓى اِذَا جَٓاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فٖيهَاۙ وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُورِهِمْؕ اَلَا سَٓاءَ مَا يَزِرُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır.

Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki:

“Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize!”

Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır!"

(En'âm Suresi - 30)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnkârcıların öldükten sonraki durumlarıyla ilgili gelişmeler geçmiş zaman fiilleriyle anlatılmaktadır. Müfessirler, bu ifadelerde, ba‘s ve âhiret olaylarının sanki vuku bulmuş kadar kesin olduğunu vurgulamak için geçmiş zaman fiillerinin kullanıldığını belirtirler. Bununla birlikte âyetlerin, yalnız kıyamete hasredilmesi yerine, her inkârcının ölümünden yani ruhunun bedeninden ayrılmasından sonraki durumunu anlattığını düşünmek de mümkündür.

Buna göre, ölen her insan gibi müşriklerin ruhları da bedenlerinden ayrıldıktan sonra ölümün ardından ikinci bir hayat daha olduğunu apaçık görmüş, dünyadayken bu hayata inanmamakla yanıldıklarını anlamış ve bu yanılgılarını yüce Allah’ın huzurunda itiraf etmişlerdir. Şimdiye kadar ölmüş olanlar bu hali yaşamış olduğu gibi şimdiden sonra ölecek olanlar da yaşayacaklardır. İnsanlardan Allah’ın huzuruna çıkarılacaklarına inanmayanlar, bunu yalanlayanlar hüsrana uğramışlardır.

Sonunda o belli saat yani ölüm ansızın gelip de dünyadan ayrıldıklarında yahut yeniden diriltilip Allah’ın huzuruna çıkarıldıklarında, sırtlarına günahlarını yüklenmiş bir halde “Dünyadaki kusurlarımız, terkettiklerimiz yüzünden vah başımıza gelenlere!” diyeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 393-394


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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İyilikler cennetin kapılarından bir kapıdır; kötü ölümü önler."

Kaynak: Feyzü'l-Kadir, VI/274
 

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