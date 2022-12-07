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İSLAM 07.12.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.12.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-07 07:44:00 -
07.12.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

 

اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَؕ لَا يَمُوتُ فٖيهَا وَلَا يَحْيٰى

 وَمَنْ يَأْتِهٖ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰىۙ

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرٖي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدٖينَ فٖيهَاؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُ۬ا مَنْ تَزَكّٰىࣖ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kim rabbine günahkâr haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir; orada ne ölür ne de   düzgün yaşar."

“Dünya ve âhirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün   dereceler vardır."

"İçinde ebedî olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adn cennetleri!
  İşte günahlardan arınanların ödülü budur.”

(Tâhâ Suresi, 74-76)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 أَكْمَلُ المُؤْمنين إِيمَاناً أَحْسنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِياركُمْ خيارُكم لِنِسَائِهِم

“Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”

Kaynak: Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh 50
 

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