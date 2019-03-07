07.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...07 Mart 2019 Perşembe 06:59
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَۜ
Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak, "Bu helâldir, bu haramdır" demeyin;
çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz;
Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar.
(Nahl Suresi, âyet:116) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Hastalık Allah'ın yeryüzündeki kamçısıdir. Allah onunla kullarını terbiye eder.”
(Feyzu’l-Kadir, VI/267, Hadîs No: 9194)
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