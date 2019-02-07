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07.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Şubat 2019 Perşembe 08:45
07.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla

وَمَا مِنْ دَٓابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۜ كُلٌّ ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ 

"Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın!

  Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır."

 (Hûd Suresi, âyet: 6          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

Allahu Zülcelal şöyle buyurmuştur: "Rahmetim, gazabımı geçti."   (Buhari, Müslim)

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:45
  1. 07.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. rızık
  3. canlıların rızkı
  4. rahmet
  5. gazap

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