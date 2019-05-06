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06.05.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:11
06.05.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَۙ

"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı."

( Bakara Suresi, âyet:183)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhive Sellem) 

Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.

(Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:11
  1. 06.05.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 183. ayet
  3. oruç ayeti
  4. oruç hadisi

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