06.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...06 Mart 2019 Çarşamba 07:35
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez.
O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.
O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.
Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."
(En'am Suresi, âyet:59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter."
(Camiu's-Sağir, V/2, No: 6242)
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