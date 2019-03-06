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06.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Mart 2019 Çarşamba 07:35
06.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) 

"Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez.

 O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.

 O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.

 Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."

(En'am Suresi, âyet:59)              (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter."

 (Camiu's-Sağir, V/2, No: 6242)

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 07:35
  1. 06.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. En'am 59
  3. kara
  4. deniz
  5. yaş
  6. kuru
  7. her duyduğunu konuşmak
  8. günah

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