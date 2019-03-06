06.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez.

O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.

O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.

Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."

(En'am Suresi, âyet:59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter."

(Camiu's-Sağir, V/2, No: 6242)