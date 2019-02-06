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06.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:48
06.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْۜ 

 "İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar."

 (Zilzal Suresi, âyet: 6          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 




ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter."    (Ebu Dâvud)

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 08:48
  1. 06.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Kabir
  3. hesap
  4. geçim
  5. yükümlü
  6. günah
  7. ihmal etmek

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