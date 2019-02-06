06.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...06 Şubat 2019 Çarşamba 08:48
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْۜ
"İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar."
(Zilzal Suresi, âyet: 6 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter." (Ebu Dâvud)
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