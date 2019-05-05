05.05.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Mayıs 2019 Pazar 07:01
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
"Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin."
( A'raf Suresi, âyet:204) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhive Sellem)
"Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak eder.”
(Feyzu’l-Kadir, VI/273, Hadis No: 9218)
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