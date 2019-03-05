05.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Mart 2019 Salı 07:40
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
قُلْ هُوَ الَّـذ۪ٓي اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٔدَةَۜ قَل۪يلاً مَا تَشْكُرُونَ
"De ki: "Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur.
Ne az şükrediyorsunuz!"
(Mülk Suresi, âyet:23) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“En büyük iftira, kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir.”
(Buhârî, Ta'bîr, 45)
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