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04.05.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:17
04.05.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَاُو۬لٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَاتٍۜ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَح۪يماً 

 "Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; 

  Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. 

  Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

(Furkan Suresi, âyet:70)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhive Sellem) 

“Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tövbe edip Allah’a dönerse kalbi cilalanır.

Eğer bunları yapmaz günah ve hataya devam ederse, siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar.

İşte Allah’ın Mutaffifin sûresi 14. ayetinde: ‘Yaptıkları yüzünden kalpleri pas tutmuştur.’ diye anlattığı pas işte budur.”

(Tirmizi, Tefsir, Mutaffifin; İbn Mâce, Zühd: 27)

 

 

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:17
  1. 04.05.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Furkan 70
  3. tevbe
  4. kalpte siyah nokta
  5. pas
  6. hata

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