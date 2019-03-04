04.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...04 Mart 2019 Pazartesi 07:39
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
"Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?"
"Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır."
(Saf Suresi, ayet:2-3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi.
Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim.
Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.”
(Müslim, Fezâil 134)
(Not: Kullanılan resim temsilidir.)
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