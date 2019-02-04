04.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...04 Şubat 2019 Pazartesi 08:34
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُۜ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَاۜ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۟
"O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi.
Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.
Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür."
(İbrahim Suresi, âyet: 34) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah´a sunulur.
Ben, amelim Allah´a sunulurken oruçlu olmayı istiyorum."
(Tirmizi, Savm 44)
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