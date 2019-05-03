03.05.2019 Günün âyet ve hadisi

"De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım!





Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın.



Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın.



Her türlü iyilik senin elindedir.



Hiç kuşku yok sen her şeye kādirsin."