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İSLAM 03 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-03 06:04:00 -
03 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (03 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsânî arzulara uyan bir nesil geldi.

 Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır."

(Meryem Suresi, 59)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“Azgınlıklarının cezası” diye tercüme ettiğimiz gayy kelimesi sözlükte, “kötü, yaramaz, azgın ve sapmış” anlamlarında kullanılmaktadır, biz “azgınlıklarının cezası” şeklindeki mecaz anlamını tercih ettik. Gayy kelimesinin Cehennemdeki bir vadinin ismi olduğu rivayeti de vardır (İbn Kesîr, V, 240).

Şekli farklı da olsa namaz bütün peygamberlere ve ümmetlerine farz kılınmıştır. Çünkü namaz kulu Allah’a yaklaştıran, O’nunla irtibatını en mükemmel bir şekilde sağlayan ve kulu kötülüklerden koruyan önemli bir ibadettir. Peygamberler bu ibadeti eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret etmişler ve başkalarına da bu şekilde yapmalarını tavsiye etmişlerdir.

Ancak eski peygamberlerden sonra gelenler namazı ya hiç kılmamışlar veya onun edasında yerine getirilmesi gereken hususlara dikkat etmemişlerdir. Allah ile aralarındaki bu temel bağı koparmalarının veya zayıflatmalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak nefsanî arzuları kendilerine hâkim olmaya başlamış; Allah’ın emirlerinin yerine kendi arzu ve isteklerine uymayı tercih etmişlerdir. Âyet, bunların yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını, cezalarını mutlaka çekeceklerini ifade etmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 609


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ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetimin en hayırlıları, görüldüklerinde Allah hatırlanan kimselerdir. 

En şerlileri ise, söz götürüp getiren, birbirini seven insanların arasını açan, suçsuz ve masumlara sıkıntı vermeyi meslek edinen kimselerdir."

Kaynak: Müsned, IV/277

 

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