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İSLAM 03 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 05:44:00 -
03 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize (03 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(35) هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَۙ
(36) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
(37) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(35) Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar.
(36) (Zamanı geçtiği için) kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler.
(37) Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!

(Mürseât Suresi - 35-36-37)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bu âyetlerde kıyamet ve mahşer gününde suçluların konuşmalarına ve mazeret göstermelerine izin verilmeyeceği bildirilirken başka âyetlerde onların konuşacakları ve tartışacakları belirtilmiştir (meselâ bk. En‘âm 6/23; Zümer 39/31; Fussılet 41/21). Ancak bunu, âyetler arasında çelişki bulunduğu şeklinde yorumlamamak gerekir. Zira bu farklı âyetlerde âhiretin farklı sahneleri tasvir edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 530


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعنه قالَ : قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِليه مِن مَالهِ ؟ » قالُوا : يا رَسولَ اللَّه . ما مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِليه . قال : « فَإِنَ مَالَه ما قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثهِ ما أَخَّرَ » رواه البخاري

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına:

- “Hanginize mirasçısının malı, kendi malından daha sevimlidir?” diye sordu. Onlar :

- Ey Allah’ın Resûlü! Hepimiz malımızı her şeyden fazla severiz, dediler.

Hz. Peygamber de:

- “Kişinin kendi malı hayır yaparak önceden gönderdiği, mirasçısının malı ise, harcamayıp geriye bıraktığıdır!” buyurdu.

Kaynak: Buhârî, Rikak 12
 

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