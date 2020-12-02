02.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّٓا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا ف۪ٓي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Onların sözü şunu demekten ibaretti: "Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et!"

(Âl-i İmrân Suresi - 147) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna!”

Orada bulunanlar “Ey Allah'ın Resûlü, yüz çeviren kim?” diye sorunca, Hz. Peygamber,

“Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir.” şeklinde cevap vermiştir.



(Buhârî, İ'tisâm, 2)