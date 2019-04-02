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02.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Nisan 2019 Salı 07:43
02.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل۪ي وَلَا تَكْفُرُونِ۟

"Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!"

(Bakara Suresi, âyet:152)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak.

 Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek.

 İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin  edecekler,” 

 (Taberâni, XXIII, 314)

 

 

 

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 07:43
  1. 02.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 152
  3. şükretmek
  4. anmak
  5. yalancılar
  6. hainler
  7. yemin

YORUM YAZ

  • gerçekgerçek10 dk önce
    evet bu âyet ve Hadisi şerife göre eyyyyy akit mensubları bir dönüp kendinize bakın

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