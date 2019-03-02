0553 313 94 23

02.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Mart 2019 Cumartesi 08:11
02.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه۪ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak müslüman olarak can verin."

 (Al-i İmran Suresi, ayet:102)      (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 642-643)

“Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun” diye çevirdiğimiz cümlede hem fiil hem masdar kalıbında geçen takvâ kavramı dinî bir terim olarak “kişinin, kendisini günahkâr kılacak şeylerden koruması” veya “insanın ibadet ve güzel işler yaparak Allah’ın azabından korunması” şeklinde tarif edilmiştir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “vky” md.; Cürcânî, etTa‘rîfât, “Takvâ” md.). Bu tür korunma çabaları, temelinde Allah’a saygı ve itaat niyeti bulunması şartıyla değer kazanacağı için meâlinde bu saygı unsuru dikkate alınmıştır. Nitekim sahâbeden Abdullah b. Mes‘ûd bu ifadeyi, “Allah’a âsi olmayıp itaat etmek, nankör olmayıp şükretmek ve O’nu unutmaksızın hep hatırda tutmak” şeklinde açıklamıştır (Hâkim, Müstedrek, II, 294; takvâ hakkında daha geniş bilgi için bk. Bakara 2/197)



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Öyle bir devir gelecek ki; insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak.”

  (Buhâri)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 08:11
  1. 02.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Ali imran 102
  3. helal
  4. haram
  5. müslüman
  6. ölmek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın yeni teknik hocası kim? Son dakika BJK haberleri
    1. Beşiktaş'ın yeni teknik hocası kim?..
    2. Bizim Toptan’dan 2018’de 21,6 milyon..
    3. (Özel) Önce aracın içindekileri, sonra..
    4. Ege Denizi'nde deprem!
    5. Teknolojinin kalbi Barcelona’da attı
    6. Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs..
    7. Galatasaray, Erzurum deplasmanında
    8. Görüntülenebilir sargı beziyle TÜBİTAK..
    9. Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve..
    10. Ankara'da termik santralde göçük!..
    11. Kahramanmaraş’ın simgesi ‘Maraş Aslanı’
    12. Başkan Adayı Mevlüt Uysal: Biz anketi..
    13. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    14. Üzüm asmasına kızdı, ağacın tepesine..
    15. 35 yıl önce ütü ile başladığı antika..
    16. Aldıkları 1’incilik ile tıp sektörüne..
    17. Fatih Belediye Başkan adayı Turan,..
    18. Ataşehir’de çocuk müzikalleri Mart..
    19. Ryan Babel Galatasaray'a mı transfer..
    20. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!
    Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!