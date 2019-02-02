02.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۜ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه۪ۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَم۪يعاً بَص۪يراً

Allah size, emanetleri mutlaka ehline verenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.

Allah size ne güzel öğütler veriyor.

Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.

(Nisa Suresi, âyet: 58) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah’ın güvencesindedir.

Sakın Allah, güvencesi altında olan bir şeyden dolayı sizi takibe almasın.

Çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takib ederse, onu yakalar, sonra da onu yüzüstü cehennem ateşine atar.”

(Müslim, Mesâcid 261, 262)