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İSLAM 02 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-02 05:40:00 -
02 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (02 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذٖينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌؕ اَلَيْسَ فٖي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri, yüzleri kararmış göreceksin.

 Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir?"

(Zümer Suresi, 60)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Bir yoruma göre inkârcıların âhirette yüzlerinin rengi kararacak ve onlar bu görünüşleriyle diğer insanlardan kolaylıkla ayırt edilebileceklerdir (İbn Atıyye, IV, 539; İbn Âşûr, XXIV, 49). Râzî’ye göre bu, sıradan bir kararma değil, âdeta onların Allah hakkındaki cehaletlerine ve uydurma inançlarına işaret eden özel damga şeklinde bir siyahlık olacaktır (XXVII, 9).

Başka bir yoruma göre kıyamet gününde inkârcıların korku ve kederden yüzleri simsiyah kesilecek, müminlerin de sevinç ve mutluluktan yüzleri aydınlanacaktır (bk. Âl-i İmrân 3/106). 61. âyet müminlerin bu mutluluğunu ve sebebini özetlemektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 629

ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne (miktarı) ya da daha büyük bir şeyi gizlerse, bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir."

Kaynak: Müslim, İmare, 30
 
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