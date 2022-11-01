01.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍؕ كَذٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün (dünyada) sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler.

İşte onlar haktan (oradayken de) böyle saptırılıyorlardı."



(Rûm Suresi - 55) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Kıyamet koptuğunda günaha saplanmış olanların ancak kısa bir süre kaldıklarını söyleyeceklerinin belirtildiği 55. âyette nerede kaldıklarıyla ilgili bir açıklama bulunmadığı için, burada, dünyada veya kabirlerde geçirdikleri ya da dünyanın sona ermesiyle haşir günü (öldükten sonra dirilme vakti) arasında geçen sürenin kastedilmiş olabileceği (Zemahşerî, III, 208) yorumları yapılmıştır.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 328





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَل تَنْتَظِرُونَ إلاَّ فَقْراً مُنْسِياً ، أَو غِنَى مُطغِياً ، أَوْ مَرَضاً مُفسِداً ، أو هَرَماً مُفَنِّداً، أَو مَوتاً مُجْهزِاً ، أَو الدَّجَّالَ ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأَمَرُّ



“Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın;

-Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten,

-azdıran zenginlikten,

-halsiz bırakan hastalıktan,

-bunaklaştıran ihtiyarlıktan,

-ansızın yakalayan ölümden,

-gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccâlden,

-belâsı daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz?”

(Tirmizî, Zühd 3)





(Deccal resmi temsilidir.)





GÜNÜN SÖZÜ:





Söz: Mehmet Yıldız