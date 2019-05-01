0553 313 94 23

01.05.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:53
01.05.2019 Günün âyet ve hadisi

 VAHYİN DİLİNDEN: 

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحاًۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ

"Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!

  Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin."

 (İsra Suresi, âyet:37)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

On ikinci ödev büyüklük taslamaktan sakınmaktır. Âyet bunu “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” diye ifade eder. Çünkü bu boş kuruntudan başka bir şey değildir. Resûlullah, kibrin ne kadar kötü bir huy olduğunu vurgulamak üzere, kalbinde zerre kadar kibir bulunanın cennete giremeyeceğini bildirmiştir (Müslim, “Îmân”, 147-149; Müsned, I, 399, 412, 416, 451). Gerçekten değerli, akıllı, bilgili ve erdemli insanlar daima alçak gönüllü, ağır başlı olurlar. Bunun en güzel örneği de Peygamber efendimizdir. Kibirden nefret eden Resûlullah, bütün müslümanlar karşısında mütevazi olmayı değişmez bir davranış kuralı olarak özenle korumuş; müslümanların kendisini “Anam babam sana feda olsun yâ Resûlellah!” diyecek kadar çok sevmelerinde de alçak gönüllülüğünün büyük bir rolü olmuştur. Bu sebeple İslâm ahlâk geleneğinde tevazu bir peygamber sıfatı olarak değerlendirilir. Furkan sûresinde (25/63) Allah’ın iyi kullarının başlıca hasletlerinden söz edilirken ilk olarak tevazu erdemine yer verilmiştir.

 Yukarıdaki âyetlerde geçen dinî ve ahlâkî buyrukları şöylece sıralamak mümkündür:
 
 1. Allah’ın birliğini tanımak, bir olan Allah’a inanmak,
 2. Ana babaya iyi davranmak,
 3. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayır yapmak,
 4. Hem cimrilikten hem israftan sakınmak,
 5. Çocukların hayatını korumak, 
 6. Zinadan, fuhuştan kaçınmak, 
 7. Adam öldürmemek,
 8. Yetim malı yememek,
 9. Verilen sözü tutmak, 
10. Ölçüyü ve tartıyı tam yapmak, 
11. Bilmediği şeyin peşine düşmemek, bilgisiz hüküm vermemek, 
12. Büyüklük taslamaktan sakınmak.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 482-483



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar: 

  Zayıflara rıfk (yumuşak), anne-babaya şefkat, kölelere ihsan."

  (Tirmizi, Kıyamet 49, (2496)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:53
  1. 01.05.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İsra 37
  3. kibirlenmek
  4. yeryüzü
  5. dağlar
  6. zayıflara yumuşaklık
  7. ana babaya şefkat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak"
    1. "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak"
    2. 4’lü medya operasyonu
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. İstanbul'da 1 Mayıs için hazırlıklar..
    5. Fransa'da büyük korku! Alarma..
    6. Fransa'da büyük korku! Alarma..
    7. Pazarcılar arasında sopalı kavga
    8. Taksim’e girişler kapatıldı
    9. Makas atan otomobil takla attı
    10. İzmir'de zincirleme kaza
    11. Mersin'de kayıp gencin cesedi bulundu
    12. TBMM Başkanı Şentop'tan Venezuela mesajı
    13. Müslüman Kardeşler'den ABD'ye cevap!
    14. Oto galericiler mesleki yeterlilik ve..
    15. Aydın’da gülümseten kare
    16. Didim’de okul yararına lahmacun günü..
    17. 01.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için..
    19. Darbe girişimin yaşandığı Venezuela'da..
    20. 1 Mayıs için Bakırköy'de hazırlık,..
    21. Hafta sonu Kızılcahamam'da talimat..
    22. Vatandaştan şikayet yağdı, hainler..
    23. Düğmeye basıldı! Üreticiye bir destek..
    24. Afganistan'ı, Pakistan'ı ve Irak'ı kan..
    25. Çifte vurgun... Yöntemleri yok artık..
    26. Vahşet! Yaşlı kadın 25 yerinden..
    27. İlk açıklamada yer almıştı: Oraya..
    28. Korkunç şüphe doğru çıktı... Oğulları..
    29. Venezuela Devlet Başkanı Maduro:..
    30. Kaza sonrası gaz kaçıran araca itfaiye..
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!