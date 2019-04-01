01.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...01 Nisan 2019 Pazartesi 07:33
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُۜ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَاۜ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۟
"O size istediğiniz her şeyi verdi.
Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız.
Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!"
(İbrahim Suresi, âyet:34) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ
"Siz nasıl (kimseler) olursanız öyle yönetilirsiniz"
el Acluni, Keşful Hafa II.166
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