01.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...01 Şubat 2019 Cuma 08:20
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِۜ مَتَاعٌ قَل۪يلٌ ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُۜ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın;
Kısa süren bir faydalanma... Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken!
(Âli İmran Suresi, âyet:196-197) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
İki haslet vardır ki, bir Mü'minde toplanmaz: Cimrilik ve kötü ahlak!.."
(Tirmizî)
YORUM YAZ