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01.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Şubat 2019 Cuma 08:20
01.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِۜ   مَتَاعٌ قَل۪يلٌ ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُۜ وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın;

Kısa süren bir faydalanma... Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken!

(Âli İmran Suresi, âyet:196-197)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

İki haslet vardır ki, bir Mü'minde toplanmaz: Cimrilik ve kötü ahlak!.." 

(Tirmizî)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 08:20
  1. 01.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. inkar edenler
  3. kafirler
  4. dünyadan yararlanma
  5. cimrilik
  6. kötü ahlak

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