01 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(23) وَجٖٓيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰىؕ



(24) يَقُولُ يَا لَيْتَنٖي قَدَّمْتُ لِحَيَاتٖيۚ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(23) O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!



(24) İnsan, “Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!” der.

(Fecr Suresi - 23-24) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir:

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'Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz.



Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız.



Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.' "



Kaynak: Müslim, Cennet 22



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