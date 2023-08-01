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İSLAM 01 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

01 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-01 06:04:00 -
01 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize (01 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(23) وَجٖٓيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰىؕ

(24) يَقُولُ يَا لَيْتَنٖي قَدَّمْتُ لِحَيَاتٖيۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(23) O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!

(24) İnsan, “Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!” der.

(Fecr Suresi - 23-24)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz.

 Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız.

Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.' "

Kaynak: Müslim, Cennet 22
 

GÜNÜN SÖZÜ:

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