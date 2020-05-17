0-6 yaş çocuklar için Çocuk Dostu Kitap Listesi yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli olarak değerlendirilen 427 çocuk dostu kitabı Bakanlık web sitesinde yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda kalan 0-6 yaş çocuklar için nitelikli kitaplıklar ve ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan, “Çocuk Dostu Eserler Listesi”, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında gerçekleştirilmeye başlandı.

Söz konusu yaş grubu çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen kitaplar, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda, “Evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler, ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanılmadığı, kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığı, kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar alanında bir husus içerip içermediği, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı ve Türkçe’nin doğru kullanımı ve dil bilgisi kuralları” kriterlerine göre belirleniyor.

Listeye yeni eklenen bazı kitaplar ise şöyle:

“Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutlu Suaygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım.”

Merak eden ve ulaşmak isteyen vatandaşlar, değerlendirilen kitap listesine ve değerlendirme kriterlerine, “https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/” linkinden erişim sağlayabilecek.

“Kitapları birlikte seçelim”

Anne ve babalar, 0-6 yaş grubundaki çocuklara uygun olduğunu düşündükleri kitap isimlerini “[email protected]” e-posta adresine ileterek “Çocuk Dostu Eserler Listesine” katkıda bulunabilecekler.

Öte yandan, Bakanlık tarafından çocuk alanında yürütülen hizmetler ile çok sayıda haber ve bilginin kamuoyu ile paylaşıldığı “www.ailevecalisma.gov.tr/chgm” web sitesinin de ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla iki kat artarak 655 bin 138 kez ziyaret edildi. “Çocuk Dostu Kitap Listesi”nden ise şu ana kadar toplamda 31 bin 467 kez faydalanıldı.