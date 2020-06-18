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Aktüel

Zarif'ten Almanya, İngiltere ve Fransa'ya "suça ortak olmama" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:17:38 -
Zarif'ten Almanya, İngiltere ve Fransa'ya "suça ortak olmama" çağrısı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya, İngiltere ve Fransa'ya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulunda İran'a karşı hareket etmemeleri çağrısında bulundu.

Zarif, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UAEA Yönetim Kurulunun İran ile ilgili raporunu eleştirdi.

"UAEA'nın nükleer anlaşmaya düşman olanların İran'ın çıkarlarını tehlikeye düşürmesine izin vermemesi gerektiğini" savunan Zarif, "Nükleer anlaşmadaki görevlerini yerine getirmeyen 3 Avrupa ülkesi de (Almanya, İngiltere ve Fransa) suça ortak olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın müfettişlere iki noktada denetim izni vermediği yönündeki iddialara ilişkin de Zarif, şunları kaydetti:

"Saklayacak bir şeyimiz yok. Son 5 yılda İran'da yapılan denetimler UAEA tarihinde yapılan tüm denetimlerden daha fazladır. Üzerinde anlaşma sağlanacak bir çözüm mümkündür fakat UAEA Yönetim Kurulunun alacağı İran karşıtı karar bu imkanı ortadan kaldıracaktır."

UAEA'nın, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı, geçen hafta yayımlanan raporda, Tahran'ın 4 aydan fazla bir süredir ajansın müfettişlerine 2 noktada denetim yapma izin vermediği belirtilmişti.

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