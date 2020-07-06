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Aktüel

Yemenli annelerden "çocuklarımızı bulun" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:10:35 -
Yemenli annelerden "çocuklarımızı bulun" çağrısı

ADEN (AA) - Yemenli anneler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyini (GGK) protesto ederek, kaçırılan çocuklarının bulunmasını istedi.

Evlatları Kaçırılan Anneler Topluluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aden'de GGK'nin sözde özerk yönetim binası önünde toplanan anneler, kaçırılan çocuklarının bulunması talebiyle gösteri düzenledi.

Çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onlarla iletişime geçmek isteyen anneler, ayrıca GGK tarafından alıkonulan herkesin serbest bırakılmasını talep etti.

Eyleme katılanlar, kayıp ve alıkonulan yakınlarının kimlik bilgilerini binadaki GGK yetkililerine teslim etti.

Ağustos 2019'dan bu yana Aden'de kontrolü elinde bulunduran BAE'nin desteklediği GGK, 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

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