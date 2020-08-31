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Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Haliliye Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:09:17 -
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

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