  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün Dışişleri Bakanı: "Barış için gerekli değişiklikler Tel Aviv'den gelmeli"
Aktüel

Ürdün Dışişleri Bakanı: "Barış için gerekli değişiklikler Tel Aviv'den gelmeli"

- "İsrail'den beklenen iki devletli çözümü yok eden uygulamalarına son vermesi, Filistin topraklarına hukuksuz işgalini sonlandırması ve Filistin halkının meşru haklarını iade etmesidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:29:29 -
Ürdün Dışişleri Bakanı: "Barış için gerekli değişiklikler Tel Aviv'den gelmeli"

AMMAN (AA) - Ürdün, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına ilişkin, "bölgede kapsamlı ve adil bir barışın tesisi için gerekli değişikliklerin Tel Aviv yönetiminden gelmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Safedi açıklamasında, "Bölgede kapsamlı ve adil bir barışın tesisi için gerekli değişikliklerin Tel Aviv yönetiminden gelmesi gerekiyor. İsrail'den beklenen iki devletli çözümü yok eden uygulamalarına son vermesi, Filistin topraklarına hukuksuz işgalini sonlandırması ve Filistin halkının meşru haklarını iade etmesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, işgalini sürdürmesi, barış sürecini yok eden uygulamalara, Filistin topraklarını ilhaka, Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerine, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere devam etmesinin çatışmaları artıracağını vurgulayan Safedi, bu durumda adil bir barışın tesis edilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı
Siyaset

Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı