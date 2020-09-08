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Aktüel Umman ve İngiltere Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Aktüel

Umman ve İngiltere Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:21:24 -
Umman ve İngiltere Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

MUSKAT (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunları geliştirmenin yollarını görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, başkent Muskat'ta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Görüşmede, kapsamlı dayanışma, ikili iş birliği ve ortak savunma anlaşması bağlamında ikili ilişkiler ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

21 Şubat 2019'da iki ülke hükümetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barışa katkıda bulunacak şekilde ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarının bir parçası olarak, Umman ile İngiltere’nin ortak savunma anlaşması yapması yönünde karar alınmıştı.

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